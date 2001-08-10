Сахалинец украл у друга банковскую карту и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, 8 августа текущего года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, с которым вместе они распивали спиртные напитки. Кроме мужчин в квартире находилась еще пожилая женщина - мать сожительницы. Когда спиртное у мужчин закончилось, по просьбе будущего зятя она дала свою банковскую карту для покупки товаров в магазине, после чего убрала её к себе в сумку. Через некоторое время гость убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, незаметно вытащил из сумки банковскую карту и засобирался домой.

Предположив, что на карте имеются денежные средства, он решил использовать ее для оплаты покупок. По дороге он встретил своих приятелей и вместе они направились в магазин, потратив со счета около 8 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.