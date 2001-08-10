Сахалинка, желая получить 450 тысяч рублей компенсации, отдала мошенникам полмиллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску за выходные дни поступило два заявления от граждан, у которых обманным путем были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

67-летняя местная жительница рассказала полицейским, что в конце июля ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина спросил, покупала ли заявительница лекарство в одной известной фирмы. Затем мужчина пояснил, что на самом деле под именем бренда работали мошенники, которые продавали фальсифицированные лекарства, которые приводят к смерти.

Далее последовал рассказ, что уполномоченные сотрудники установили преступников, и теперь заявительнице полагается моральная компенсация в сумме 450 000 рублей. После этого он попросил связаться с финансистом для решения вопроса и продиктовал номер телефона. Заявительница позвонила «финансисту», который подтвердил ей информацию о выплате, а пояснил, что к сожалению, выплаты для граждан из Сахалинской области закончились и документы переведут в другой регион. Далее последовали объяснения о необходимости оплатить налог, комиссии и другие уловки, поддавшись на которые заявительница в период с 26 июля по 21 сентября осуществила денежные переводы на указанный номер на сумму более 500 тысяч рублей.

Второе заявление поступило от 67-летней жительницы областного центра. Она сообщила о хищении у нее обманом более 7 миллионов рублей. Ей позвонил «сотрудник банка» который сообщил, что на ее имя якобы незаконно оформлен кредит. Чтобы его погасить и не стать должником, необходимо срочно обналичить денежные средства и внести их на «безопасный счет», который ей сообщат. Заявительница поверила, выполнила инструкции аферистов и лишилась своих накоплений.

По факту мошенничеств возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.