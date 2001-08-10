Сахалинец дал знакомому кредитку, забыл об этом и решил, что потерял ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу "Охинский" с заявлением о краже денежных средств обратился 39-летний местный житель. Мужчина рассказал, что с его банковского счета было похищено 33 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.

Сначала заявитель полагал, что утерял кредитку, в результате чего ей и воспользовались неизвестные.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили лицо, причастное к пропаже средств. Им оказался ранее судимый житель Москальво 1980-го года рождения.

Оказалось, что потерпевший и подозреваемый распивали в одной компании алкогольные напитки. По предварительной версии, заявитель дал ему свою кредитку, чтобы тот сходил в магазин, а потом забыл об этом. Сам же фигурант, поняв, что приятель не торопится забирать свою карту, стал расплачиваться ей в различных магазинах без разрешения владельца, истратив за несколько дней вышеуказанную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета. Ведется следствие.