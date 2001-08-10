Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2022
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26 июля на проспекте Победы в Южно-Сахалинске будут вестись дорожные работы
11:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пассажир помешал управлять автомобилем водителю, спровоцировав аварию, в которой погиб человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 23 июля 22-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, двигался на автомобиле по дороге «Южно-Сахалинск - Холмск» в направлении города Южно-Сахалинска. В районе 28 км, по предварительным данным, пассажир, находящийся на переднем сидении, схватился  руками за руль и вывернул его, тем самым создав помеху водителю. В результате этого водитель не справился с управлением,  совершил наезд по касательной на припаркованный на обочине с левой стороны автомобиль, после чего совершил наезд на 46-летнюю женщину-пешехода, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка.

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