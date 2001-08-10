На Сахалине пассажир помешал управлять автомобилем водителю, спровоцировав аварию, в которой погиб человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 23 июля 22-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, двигался на автомобиле по дороге «Южно-Сахалинск - Холмск» в направлении города Южно-Сахалинска. В районе 28 км, по предварительным данным, пассажир, находящийся на переднем сидении, схватился руками за руль и вывернул его, тем самым создав помеху водителю. В результате этого водитель не справился с управлением, совершил наезд по касательной на припаркованный на обочине с левой стороны автомобиль, после чего совершил наезд на 46-летнюю женщину-пешехода, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, от которых скончалась в медицинском учреждении.
По данному факту проводится проверка.
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