Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2022
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В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
12:30, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Спасатели помогли ликвидировать затор на реке в Северо-Курильске

Спасатели помогли ликвидировать затор на реке в Северо-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 22 июля спасатели ПСО г. Северо-Курильска помогли коммунальным службам ликвидировать затор на реке протекающей в городской черте из-за которого произошло подтопление улиц в результате продолжительных осадков, - рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

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