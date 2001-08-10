Сахалинец пришел в гости к коллеге и обокрал его, зная, что тот хранит деньги под ковром
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 57-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 11 мая фигурант находился на улице в компании двух знакомых женщин. Вместе они распивали спиртное. Позже к ним присоединился его коллега по работе, который предложил всем пойти к нему в гости.
В ходе дальнейшего застолья фигурант вспомнил, что когда ранее приходил к своему товарищу, то последний доставал деньги из под ковра в соседней комнате, где они постоянно хранятся. Пока за его действиями никто не наблюдал, гость прошел в комнату и похитил наличные в сумме 200 тысяч рублей из импровизированного тайника.
Когда он вернулся к столу, то предложил присутствующим пойти на улицу, на что все согласились. Далее компания продолжила досуг за счет потерпевшего, который не знал, что приятель расплачивается его деньгами. В дальнейшем украденные средства злоумышленник потратил на развлечения и золотые украшения. К моменту, когда заявитель обнаружил кражу и обратился за помощью в полицию, у фигуранта осталось на руках всего 15 тысяч рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
- 16:10 15 Июля С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
19:09 15 Июля На демографической конференции в ДВ обсудили привлекательность Сахалина для переезда
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
10:51 24 Июня На Украине погибли майор и старший сержант с Сахалина
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
Выбор редакции
- 11:01 Вчера Водный фестиваль состоится на Сахалине на пляже Солнечный 24 июня
- 14:55 19 Июля 23 июля в городском парке Южно-Сахалинска состоится "Семейный экопикник"
- 12:02 19 Июля Сахалинских пенсионеров учат отличать фальшивые купюры от настоящих
- 15:43 14 Июля На Сахалине откроется выставка об истории регионального медицинского дела.
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?