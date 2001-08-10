Сахалинец пришел в гости к коллеге и обокрал его, зная, что тот хранит деньги под ковром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 57-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 11 мая фигурант находился на улице в компании двух знакомых женщин. Вместе они распивали спиртное. Позже к ним присоединился его коллега по работе, который предложил всем пойти к нему в гости.

В ходе дальнейшего застолья фигурант вспомнил, что когда ранее приходил к своему товарищу, то последний доставал деньги из под ковра в соседней комнате, где они постоянно хранятся. Пока за его действиями никто не наблюдал, гость прошел в комнату и похитил наличные в сумме 200 тысяч рублей из импровизированного тайника.

Когда он вернулся к столу, то предложил присутствующим пойти на улицу, на что все согласились. Далее компания продолжила досуг за счет потерпевшего, который не знал, что приятель расплачивается его деньгами. В дальнейшем украденные средства злоумышленник потратил на развлечения и золотые украшения. К моменту, когда заявитель обнаружил кражу и обратился за помощью в полицию, у фигуранта осталось на руках всего 15 тысяч рублей.