Сахалинец ударил бутылкой по голове знакомую. отказавшуюся дать ему алкоголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 14 марта обвиняемый весь день употреблял крепкие спиртные напитки, а ближе к вечеру, когда алкоголь закончился, мужчина решил сходить к своей однокласснице, чтобы попросить у нее спиртное, так как денежных средств на покупку у него не было.

Когда фигурант пришел к своей знакомой, он обратился к ней с просьбой дать алкоголь, но женщина ответила отказом. Тогда злоумышленник стал оскорблять потерпевшую и в ходе последовавшего конфликта ударил ее пустой стеклянной бутылкой по голове, чем причинил ей ушиб мягких тканей теменной области. Тут же в комнату вбежала дочь потерпевшей и вытолкала из квартиры гражданина.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Он же, 18 апреля в утренний период времени пришел к своему знакомому с просьбой занять денег, мужчина пояснил, что денег у него нет, тогда обвиняемый стал спрашивать о возможности подработать, но и тут не поступило никаких предложений. В этот момент хозяин вышел в ванную, а злоумышленник остался в комнате один. Увидев на одной из полок мебельной горки цифровой фотоаппарат, он решил его похитить. Фигурант спрятал дорогостоящую технику под курткой и скрылся с места преступления.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.