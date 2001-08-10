Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2022
Сейчас 17:52
58,26|58,34|66,91
С 1 по 10 августа Южно-Сахалинск отключат от горячей воды
15:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец ударил бутылкой по голове знакомую. отказавшуюся дать ему алкоголь

Сахалинец ударил бутылкой по голове знакомую. отказавшуюся дать ему алкоголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 14 марта обвиняемый весь день употреблял крепкие спиртные напитки, а ближе к вечеру, когда алкоголь закончился, мужчина решил сходить к своей однокласснице, чтобы попросить у нее спиртное, так как денежных средств на покупку у него не было.

Когда фигурант пришел к своей знакомой, он обратился к ней с просьбой дать алкоголь, но женщина ответила отказом. Тогда злоумышленник стал оскорблять потерпевшую и в ходе последовавшего конфликта ударил ее пустой стеклянной бутылкой по голове, чем причинил ей ушиб мягких тканей теменной области. Тут же в комнату вбежала дочь потерпевшей и вытолкала из квартиры гражданина.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Он же, 18 апреля в утренний период времени пришел к своему знакомому с просьбой занять денег, мужчина пояснил, что денег у него нет, тогда обвиняемый стал спрашивать о возможности подработать, но и тут не поступило никаких предложений. В этот момент хозяин вышел в ванную, а злоумышленник остался в комнате один. Увидев на одной из полок мебельной горки цифровой фотоаппарат, он решил его похитить. Фигурант спрятал дорогостоящую технику под курткой и скрылся с места преступления.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?