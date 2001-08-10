В Тымовском районе в аварии погиб водитель, пострадали женщина и ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 июля водитель, управляя автомобилем «Toyota Chaser», двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Оха и в районе 508 км. не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и перевернулась, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГБИДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 37-летний водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 37-летняя женщина-пассажир и 5-летний мальчик пассажир получили травмы.

По данному факту проводится проверка.