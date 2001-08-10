Два охинца предстанут перед судом за кражу чужого имущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей ранее судимых, обвиняемых в совершении краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.
Установлено, что двое приятелей приметили в одном из дворов припаркованный внедорожник. Один из них предложил проникнуть внутрь чужого авто с целью наживы, на что второй ответил согласием.
Подойдя к автомобилю один из обвиняемых дернул переднюю дверную ручку. Автомобиль оказался не заперт. Тогда молодые люди сели в салон и стали его обыскивать. Добычей фигурантов стала одежда, денежные средства в размере 10 тысяч рублей и банковская карта. Совершив кражу, обвиняемые с места преступления скрылись. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Позже, один из фигурантов выступил инициатором хищения денежных средств с банковской карты потерпевшего путем приобретения различных товаров с помощью бесконтактной функции оплаты. Сообщник ответил согласием, и компания направилась в близлежащий магазин, где злоумышленники приобрели продукцию на общую сумму почти 3 тысячи рублей, делая покупки в несколько этапов, чтобы не использовать ПИН-код. Впоследствии один из обвиняемых, желая избежать ответственности за данное деяние, подбросил кредитку под капот автомобиля потерпевшего, где заявитель ее и обнаружил.
Таким образом, обвиняемые совершили преступления, предусмотренные п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета).
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:21 Сегодня В Сахалинской области введена выплата для участников специальной военной операции
10:09 Сегодня Ремонт моста через Сусую на юго-западном объезде Южно-Сахалинска продлится до осени
15:16 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска появится аттракцион "Бумеранг"
09:14 Сегодня Двум сахалинцам присвоено звание мастеров спорта
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
16:06 30 Июня После внедрения дизайн-кода в Южно-Сахалинске перекресток Мира-Пуркаева обретет новый облик
10:57 30 Июня На Сахалине для многодетной семьи приобретут бытовую технику
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 16:00 Сегодня Гостей и жителе Южно-Сахалинска зовут на день рождения тигра
- 09:02 Вчера Сахалинские боксеры завоевали семь медалей турнира по боксу "Шолом–2022"
- 11:55 5 Июля Сахалинцев зовут отметить Ивана Купалу на Солнечной поляне
- 16:04 1 Июля Сахалинская филармония закрыла сезон большим красочным концертом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?