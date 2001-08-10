Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2022
Сейчас 22:22
62,91|64,33|66,91
В районе перекрестка улиц Фархутдинова и 1-ой Октябрьской в Южно-Сахалинске ведутся работы
14:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два охинца предстанут перед судом за кражу чужого имущества

Два охинца предстанут перед судом за кражу чужого имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей ранее судимых, обвиняемых в совершении краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.

Установлено, что двое приятелей приметили в одном из дворов припаркованный внедорожник. Один из них предложил проникнуть внутрь чужого авто с целью наживы, на что второй ответил согласием.

Подойдя к автомобилю один из обвиняемых дернул переднюю дверную ручку. Автомобиль оказался не заперт. Тогда молодые люди сели в салон и стали его обыскивать. Добычей фигурантов стала одежда, денежные средства в размере 10 тысяч рублей и банковская карта. Совершив кражу, обвиняемые с места преступления скрылись. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Позже, один из фигурантов выступил инициатором хищения денежных средств с банковской карты потерпевшего путем приобретения различных товаров с помощью бесконтактной функции оплаты. Сообщник ответил согласием, и компания направилась в близлежащий магазин, где злоумышленники приобрели продукцию на общую сумму почти 3 тысячи рублей, делая покупки в несколько этапов, чтобы не использовать ПИН-код. Впоследствии один из обвиняемых, желая избежать ответственности за данное деяние,  подбросил кредитку под капот автомобиля потерпевшего, где заявитель ее и обнаружил.

Таким образом, обвиняемые совершили преступления, предусмотренные п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину) и  п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета).   

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?