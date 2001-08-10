Два охинца предстанут перед судом за кражу чужого имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей ранее судимых, обвиняемых в совершении краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинско области.

Установлено, что двое приятелей приметили в одном из дворов припаркованный внедорожник. Один из них предложил проникнуть внутрь чужого авто с целью наживы, на что второй ответил согласием.

Подойдя к автомобилю один из обвиняемых дернул переднюю дверную ручку. Автомобиль оказался не заперт. Тогда молодые люди сели в салон и стали его обыскивать. Добычей фигурантов стала одежда, денежные средства в размере 10 тысяч рублей и банковская карта. Совершив кражу, обвиняемые с места преступления скрылись. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Позже, один из фигурантов выступил инициатором хищения денежных средств с банковской карты потерпевшего путем приобретения различных товаров с помощью бесконтактной функции оплаты. Сообщник ответил согласием, и компания направилась в близлежащий магазин, где злоумышленники приобрели продукцию на общую сумму почти 3 тысячи рублей, делая покупки в несколько этапов, чтобы не использовать ПИН-код. Впоследствии один из обвиняемых, желая избежать ответственности за данное деяние, подбросил кредитку под капот автомобиля потерпевшего, где заявитель ее и обнаружил.

Таким образом, обвиняемые совершили преступления, предусмотренные п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета).

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.