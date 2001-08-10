В Охе несовершеннолетний подозревается в угоне транспортного средства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 июня в ОМВД России по городскому округу "Охинский" с заявлением об угоне обратился 59-летний местный житель. Он сообщил, что оставил автомобиль возле дома по улице 60 лет СССР, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД ФР по Сахалинскйо области.

Как позже выяснилось, машина находилась под охраной сигнализации, но одна из дверей была не заперта. Этим и воспользовался проходивший мимо злоумышленник. Он проник ночью в салон и при помощи подручных предметов, запустил двигатель и поспешил уехать.

После того, как потерпевший обратился в полицию, ориентировка на транспортное средство была передана дежурному экипажу. Спустя несколько часов разыскиваемая машина была обнаружена на автодороге «Южно-Сахалинск – Оха», а причастный к ее угону задержан. Им оказался 16-летний местный житель, ранее уже трижды судимый за угоны.

Транспортное средство передано законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).