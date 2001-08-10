На Сахалине полицейского, сбившего двух женщин, уволят из полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине проводится проверка по факту аварии с участием сотрудника полиции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Начальником УМВД России по Сахалинской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как рассказали в региональном следственном комитете, предварительно установлено, что в ночное время суток, на неосвещаемом участке дороги, водитель легкового автомобиля, являющийся сотрудником полиции, который находился не при исполнении служебных обязанностей, двигаясь по автодороге сообщением Южно-Сахалинск – Оха совершил наезд на двух 30-летних женщин, шедших по дороге во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из женщин получила телесные повреждения, повлекшие ее смерть.