В Охе полицейские раскрыли серию угонов иномарок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу "Охинский" поступило заявление от 48-летнего местного жителя об угоне его автомобиля. Заявитель уточнил, что события разворачивались в ночное время во дворе одного из домов по улице 60 лет СССР, где он ранее припарковал свой универсал, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ ар Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых задержали подозреваемого в угоне, коим оказался местный житель.

Как выяснилось, в ту ночь злоумышленник прогуливался с друзьями и решил совершить угон. Его товарищи отказались в этом участвовать, и пошли дальше. Молодой человек же без труда проник в универсал потерпевшего, задняя дверь которого была не заперта, и при помощи подручных инструментов запустил двигатель. Далее он догнал друзей и поехал с ними кататься по городу.

Не справившись с управлением, подозреваемый врезался в бордюр. Так как автомобиль оказался после этого не транспортабельным, они покинули место происшествия, бросив разбитую машину.

Гражданин полностью признал свою вину. Кроме того, оперативники в ходе дальнейшего разбирательства установили причастность данного лица к совершению целой серии угонов на территории Охинского района. За спиной у фигуранта на сегодняшний день девять аналогичных фактов. В настоящее время судом в отношении злоумышленника применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ведется следствие.