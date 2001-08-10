Пенсионерка на Сахалине не поверила мошенникам и спасла свои деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 62-летней местной жительницы о том, что днём ранее у нее путем обмана пытались похитить денежные средства.

Установлено, что заявительнице поступили три звонки с разных номеров. В ходе разговора мужчина представился сотрудником полиции по имени. Лжеполицейский сообщил, что с её счета, на который поступает пенсия, одобрено списание денежных средств в сумме 200 000 рублей не официальным получателем, а мошенником.

Для предотвращения якобы мошеннических действий ей необходимо на сайте банка ввести код, который придёт по смс. Заявительница проявила благоразумие и от данных действий отказалась, в результате списание со счёта не произошло.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию.