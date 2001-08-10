Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2022
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Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение
10:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске горит городская свалка

В Южно-Сахалинске горит городская свалка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полигон ТБО загорелся в Южно-Сахалинске 23 июня. Пожарные работают на месте происшествия с 4 часов утра. Огонь стремительно набирал силу и охватил площадь в 400 квадратных метров, пишет astv.ru.

Сообщение о случившемся поступило в 4:03. На момент прибытия пожарного расчёта пламя бушевало на площади 150 квадратных метров, но вскоре она значительно увеличилась.

В работе по ликвидации открытого горения задействовали две автоцистерны пожарно-спасательной части. На данный момент произошла смена караула. Продолжается проливка территории.

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