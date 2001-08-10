Сахалинец зашел в гости к приятелям, которых не оказалось дома и, уходя, прихватил ноутбук

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя областного центра, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти к соседям, с которыми поддерживал приятельские отношения. Мужчина постучал в дверь, но ему никто не ответил. Тогда он дернул за дверную ручку, и она открылась. Фигурант посчитал, что жильцы просто не услышали его стук и прошел в одну из комнат. На журнальном столике он заметил ноутбук и решил его присвоить себе. Забрав похищенное, злоумышленник покинул место преступления. Как следствие, обвиняемый нанес потерпевшей материальный ущерб на сумму 18 000 рублей.