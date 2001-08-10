Южносахалинец ответит перед судом за карманную кражу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинск завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.
Установлено, что в ночное время суток фигурант находился в одном из местных баров. В какой-то момент фигурант обратил внимание на сидящего рядом мужчину, у которого из заднего кармана джинс был виден мобильный телефон. Обвиняемый решил похитить данный девайс. Дождавшись момента, когда его действий никто не будет видеть, он незаметно вытащил аппарат из кармана и забрал себе.
Похищенным имуществом гражданин распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину из одежды, находившейся при потерпевшем.
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