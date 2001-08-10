Сахалинец ответит в суде за грабеж и похищение личных документов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отелом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в грабеже с применением насилия и похищении личных документов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

События разворачивались поздно вечером 15 марта. Фигурант проезжал в тёмное время суток на своем автомобиле перекресток улиц Калинина и Артиллерийской города Корсаков. В этот момент он обратил внимание на женщину, которая шла по тротуару и держала в руке сумку. Так как у него на тот момент были финансовые трудности, он предположил, что в сумке могут быть наличные. Тогда он припарковал свой автомобиль и начал преследовать гражданку. Пройдя некоторое расстояние, он приблизился к ней сзади, схватился за ручки ее сумку и дёрнул. Когда женщина разворачивалась, он ударил ее ладошкой по лицу. Тогда она стала звать на помощь. Вырвав сумку, налетчик побежал к своей машине.

Приехав в другой двор, осмотрев содержимое сумки, он обнаружил личные документы (паспорт, СНИЛС, страховой медицинский полис, удостоверение пенсионера, водительское удостоверение), телефон, очки, наручные часы и наличные деньги, а также банковские карты. Сумку и банковские карты он выбросил в мусорный бак, а остальное имущество хранил у себя дома, осознавая важность личных документов. Впоследствии фигурант добровольно выдал их сотрудникам полиции. Общая сумма материального ущерба составила более 46 тысяч рублей.