Телефонные мошенники по схеме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя 1958 года рождения. Мужчина сообщил, что стал жертвой телефонного мошенничества, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Ему поступил звонок якобы от сотрудника банка. Он сообщил, что кто-то изменил номер, привязанный к банковскому счету заявителя, и совершил несколько операций по переводу денежных средств. Лжеработник сказал, что нужно срочно перевести все деньги со счета на "безопасную ячейку" (застрахованный счет). Гражданин поверил мошеннику и перевел свои сбережения на указанный ему счет. Сумма ущерба составила 725 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала жительница областного центра. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что от её имени поступил запрос в банк на получение кредитных денежных средств в сумме 5 000 000 рублей. Данная заявка одобрена и денежные средства в ближайшее время поступят на счет на имя некоего мужчины. Для отмены данной операции необходимо обновить лицевой счет, то есть совершить перевод своих денежных средств на другой безопасный банковский счет. Женщина поверила всему сказанному ей незнакомцем по телефону и выполнила все условия мошенника, потеряв в итоге 200 тысяч рублей.

В другом случае в городское правление МВД обратилась 60-летняя жительница села Березняки. Пенсионерка сообщила, что у нее похитили 18 300 рублей. Потерпевшая разместила на одном из сахалинских интернет-порталов объявление о продаже генератора стоимостью 60 тысяч рублей. Позже в мессенджере ей поступило сообщение якобы от покупателя, который написал, что желает приобрести товар, задавал уточнявшие вопросы о состоянии генератора. Затем скинул ссылку по оформлению доставки, по которой женщина перешла, где указала данные своей банковской карты и сразу с ее карты списались денежные средства.

Это была, так называемая, схема "Курьер". Обкатанная аферистами схема отъёма денег с помощью поддельных страниц популярных курьерских служб. Работает она так:

– на бесплатных ресурсах объявлений размещаются приманки – сообщения о продаже товара по заниженным ценам. Либо на размещённое вами объявление реагирует мошенник-покупатель;

– лжепокупатель просит перевести обсуждение сделки в мессенджер. Уже в чате у потенциальной жертвы он запрашивают контактные данные, якобы для оформления доставки через курьерскую службу, а затем присылает ссылку на ее поддельный сайт для оплаты услуги;

– ввод банковских реквизитов на фишинговой странице влечет кражу и последующий вывод денег со счета.

В этой схеме злоумышленникам даже удается обмануть жертву дважды: под предлогом "возврата" денег, что позволяет мошенникам еще раз списать со счета ту же сумму.