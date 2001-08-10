Тихоокеанское
информационное агентство
19 Мая 2022
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10:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

У сахалинца из подвала украли велосипед

У сахалинца из подвала украли велосипед

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 51-летнего жителя областного центра о краже из подвала принадлежащего ему велосипеда. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили причастного к данному деянию сахалинца. Выяснилось, что в апреле 43-летний сосед потерпевшего проникн в подвал через окно и увидел там оставленный на хранение двухколесный транспорт. Так же через окошко он вытащил его и отвез к себе на дачу. Оперативники разыскали и изъяли похищенное имущество. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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