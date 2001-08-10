Сахалинец украл из магазина пять игровых дисков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от представителя магазина специализирующегося на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники о хищении 5 игровых дисков. Сумма ущерба составила почти 15 тысяч рублей. Данный факт был выявлен в ходе проведения внутренней проверки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность гражданина, причастного к хищению. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Невельска, который в настоящее время заключен под стражу за ранее совершенное преступление. Похищенное имущество он продал неизвестным лицам, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается.