Сахалинец разрешил жить в квартире бывшей жене и обокрал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества и краже денежных средств в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что фигурант приехал в аптеку, расположенную на улице Советской. Поскольку все парковочные места были заняты, он припарковал свой автомобиль, как можно плотнее, чтобы не перекрывать проезд другим участникам движения. Когда он находился в аптечном пункте, то в зал зашел мужчина и стал в грубой форме высказывать недовольство по поводу того, как он припарковал автомобиль. Фигурант не хотел развивать конфликт, сделав покупку отправился к машине, услышав в след грубость. Его возмутили слова данного гражданина, поэтому он решил догнать обидчика, уехавшего к тому времени с парковочного места. Обогнав его иномарку, он остановил свою машину так, что автомобиль того мужчины остался позади. Затем, выйдя из салона, подбежал к его авто и при помощи металлического фонарика нанес один удар по стеклу передней правой двери, разбив его.

Тем временем водитель, оскорбивший обвиняемого, уехал.Сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей.

Также следователями собрана достаточная доказательственная база о том, что обвиняемый спустя три дня совершил тайное хищение чужого имущества в крупном размере.

Он пришел к себе домой, где помимо него проживает его бывшая супруга со своим ребенком. Поскольку у нее нет своего личного жилья, фигурант разрешает жить ей с ребёнком в его квартире, при этом они ведут раздельное хозяйство, каждый из них живёт на свои денежные средства. Ему было известно, что женщина откладывает деньги на первоначальный взнос по ипотеке, а так как ему были нужны в тот момент финансы, то он решил их похитить.

Воспользовавшись тем, что все спят, и за его действиями никто не наблюдает, он прошел в детскую комнату, где из коробки, хранящейся в шкафу, похитил денежные средства купюрами 5 тысяч рублей и одну купюру достоинством 100 долларов США. Всего он похитил 370 тысяч рублей, из которых за 4 дня потратил около 170 тысяч рублей на личные нужды. Остальные 200 тысяч рублей добровольно выдал сотрудникам полиции.

Свою вину в содеянных противоправных деяниях признаёт полностью, раскаивается.