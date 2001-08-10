75-летний охинец найден мертвым в своей квартире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Оха следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту смерти 75-летнего местного жителя, тело которого было обнаружено в одной из квартир по ул. Дзержинского, организовано проведение доследственной проверки.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчины преступления не обнаружено, для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства смерти местного жителя, сообщили ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.