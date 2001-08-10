Сахалинец отказался везти пьяных знакомых и за это они подожгли его машину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 42-летнего местного жителя о том, что путем поджога повреждено принадлежащее ему транспортное средство. Сумма ущерба для заявителя составила 400 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Как установлено, заявитель находился в районе дома № 26 по улице Горького в салоне указанного автомобиля. Также вместе с ним в иномарке присутствовали 41-летний мужчина, с которым он ранее вместе работал, и еще один малознакомый ему гражданин. Все трое пребывали в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт на почве разногласий касаемо дальнейшего времяпрепровождения. Знакомые хотели совершить поездку, но заявитель возражал. В дальнейшем собственник забрал ключи от автомобиля, вышел из него, отошел в сторону и стал дожидаться, когда пассажиры уйдут. В скором времени они тоже покинули машину, после чего владелец подошел к авто и увидел, что его передняя панель охвачена пламенем, но кто именно совершил поджог ему было неизвестно. В результате транспортное средство оказалось значительно повреждено и восстановлению не подлежит.
В совершении преступления подозревается ранее судимый 41-летний житель Южно-Сахалинска. Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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