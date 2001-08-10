Тихоокеанское
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09:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

ГИБДД Сахалина за сутки выявила 132 нарушения ПДД

ГИБДД Сахалина за сутки выявила 132 нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за прошедшие сутки не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими. Однако сотрудники ГИБДД продолжают активную работу — они пресекли 132 нарушения ПДД, в том числе задержали двух нетрезвых водителей и 21 человека, управлявшего машиной без прав.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, за 24 часа инспекторы выявили множество нарушений. Двух водителей отстранили от управления за вождение в состоянии опьянения. Еще 21 человек попался на езде без прав либо после лишения водительского удостоверения. Кроме того, полицейские оштрафовали 12 человек за непристегнутые ремни безопасности, семерых — за тонировку стекол и одного — за неисправный глушитель.

Автоинспекторы также зафиксировали пять случаев выезда на встречную полосу, два нарушения правил стоянки и одно — со стороны пешехода. Шесть водителей не оплатили штрафы в срок, а 10 автомобилей отправили на спецстоянку. Параллельно камеры фото- и видеофиксации зарегистрировали 2267 нарушений, большую часть из которых составило превышение скорости (1771 случай). Еще 26 водителей проехали на красный свет, 315 — игнорировали ремни безопасности, а 10 — не пропустили пешеходов.

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