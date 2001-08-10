ГИБДД Сахалина за сутки выявила 132 нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за прошедшие сутки не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими. Однако сотрудники ГИБДД продолжают активную работу — они пресекли 132 нарушения ПДД, в том числе задержали двух нетрезвых водителей и 21 человека, управлявшего машиной без прав.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, за 24 часа инспекторы выявили множество нарушений. Двух водителей отстранили от управления за вождение в состоянии опьянения. Еще 21 человек попался на езде без прав либо после лишения водительского удостоверения. Кроме того, полицейские оштрафовали 12 человек за непристегнутые ремни безопасности, семерых — за тонировку стекол и одного — за неисправный глушитель.

Автоинспекторы также зафиксировали пять случаев выезда на встречную полосу, два нарушения правил стоянки и одно — со стороны пешехода. Шесть водителей не оплатили штрафы в срок, а 10 автомобилей отправили на спецстоянку. Параллельно камеры фото- и видеофиксации зарегистрировали 2267 нарушений, большую часть из которых составило превышение скорости (1771 случай). Еще 26 водителей проехали на красный свет, 315 — игнорировали ремни безопасности, а 10 — не пропустили пешеходов.