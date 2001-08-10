Члены экипажа судна пытались провезти на Сахалин партию БАДов и алкоголь без декларации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза партии биологически активных добавок. Члены экипажа судна, прибывшего из Японии, уже не в первый раз пытаются провезти товары без соответствующего декларирования.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни, сотрудники ведомства обнаружили 167 упаковок с витаминами и добавками, а также 33 упаковки автомобильных ароматизаторов в личных вещах моряков. Экипаж утверждал, что ввозит товары для личного пользования, однако таможенники установили, что эти лица уже попадались на аналогичных нарушениях.

В ходе досмотра судна инспекторы нашли еще один тайник, где член экипажа спрятал 5,4 литра винного напитка и 4 литра моторного масла. Таможня возбудила четыре административных дела: три - за недекларирование товаров и одно - за попытку скрыть груз от контроля.

Все изъятые товары поместили на хранение в камеру вещественных доказательств. Сейчас таможенники проводят расследование по фактам нарушений. Ведомство напоминает, что за попытки незаконного ввоза товаров предусмотрена административная ответственность.