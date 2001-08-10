Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
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14:25, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сильные осадки придут в Южно-Сахалинск в ночь на 23 ноября

Сильные осадки придут в Южно-Сахалинск в ночь на 23 ноября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 23 ноября 2021 года в южной части Сахалина и городе Южно-Сахалинске прогнозируются сильные осадки, местами очень сильные в виде дождя и мокрого снега, отложение мокрого снега, усиление ветра до 25-30 м/с, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Утром 23 ноября 2021 явления распространятся на северную часть Сахалина.

Также 23 ноября 2021 на реках южных районов Сахалина прогнозируется резкие подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 м, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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