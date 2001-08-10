Сахалинец украл велосипед, а потом продал его своей знакомой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 24 апреля 2025 года фигурант увидел возле подъезда одного из домов в Южно-Сахалинске велосипед. У фигуранта возник преступный умысел похитить данный велосипед. С этой целью он, осмотревшись по сторонам и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, убрал стояночную ножку велосипеда, после чего сел на велосипед и поехал кататься по городу. В дальнейшем он продал похищенное своей знакомой. Сумма ущерба составила 7000 тысяч рублей.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
13:13 10 Июля В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие в честь Дня рыбака
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
18:41 11 Июля Рыбная ярмарка прошла в Южно-Сахалинске ко Дню рыбака
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
Выбор редакции
- 12:01 Вчера В Быкове завершают строительство дома для 60 семей
- 09:11 14 Июля На Сахалине открылась выставка "Скульпторы о войне"
- 10:11 11 Июля В Корсакове открывают выставку традиционных украшений народов России
- 09:38 10 Июля Сборные Амурской области и Хабаровского края прибыли на Сахалин для участия в Кубке Защитников Отечества
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?