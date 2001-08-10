Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2025
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Сахалинец украл велосипед, а потом продал его своей знакомой
17:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл велосипед, а потом продал его своей знакомой

Сахалинец украл велосипед, а потом продал его своей знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 24 апреля 2025 года  фигурант увидел возле подъезда одного из домов в Южно-Сахалинске велосипед.  У фигуранта возник преступный умысел похитить данный велосипед. С этой целью он, осмотревшись по сторонам и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, убрал стояночную ножку велосипеда, после чего сел на велосипед и поехал кататься по городу. В дальнейшем он продал похищенное своей знакомой. Сумма ущерба составила 7000 тысяч рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. 

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