Тихоокеанское
информационное агентство
8 Октября 2021
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14:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец сел пьяным за руль и вылетел в кювет, его пассажир получил передом позвоночника

Сахалинец сел пьяным за руль и вылетел в кювет, его пассажир получил передом позвоночника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Отделом ОМВД России по городскому округу Долинский окончено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя села Быков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 27 июня обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, будучи лишенным водительских прав за аналогичное правонарушение, управляя легковым автомобилем, передвигался по автодороге сообщением Долинск – Быков.

Около 2 часов 20 минут, в условиях тёмного времени суток и мокрого состояния дорожного покрытия проезжей части, водитель допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части и его опрокидывание. Ни водитель, ни его 21-летний пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни (перелом позвоночника).

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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