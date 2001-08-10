В Поронайске пожарные потушили три гаража

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 октября в 5.29 в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре. Пожарные прибыли на место в 5.37. К этому моменту открытым пламенем горели три гаража. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службае областного казённого учреждения "Управление противопожарной службы Сахалинской области".

Пожар локализовали в 5.40, а полностью ликвидировали в 7.41. В тушении пожара были задействованы 5 огнеборцев и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.