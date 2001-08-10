Сахалинец украл более пяти тонн металлоконструкций у родного предприятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего гражданина, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый, являясь работником организации, которая занимается строительством мостов, в один из дней решил похитить с производственного участка металлоконструкции, чтобы в дальнейшем выручить за них деньги. В тот период времени на данной территории в течение недели проводились мероприятия по вывозу имущества организации на другой производственный участок, чем мужчина и решил воспользоваться. В один из дней, находясь также на работе, фигурант увидел стоящий неподалеку грузовой автомобиль, рядом с которым был мужчина. Подойдя к нему, обвиняемый предложил приобрести вышеуказанные металлоконструкции, на что тот согласился. При этом злоумышленник не сообщил о том, что они ему не принадлежат. На следующий день покупатель приехал на территорию производственного участка на своем грузовике. Фигурант сказал крановщику, чтобы тот грузил металлоконструкции в данный автомобиль, также не сообщив о своих преступных намерениях. После того, как погрузка была завершена, водитель грузовика передал обвиняемому 21 тысячу рублей и уехал. Ущерб, причиненный организации составил более 200 тысяч рублей. Всего, фигурант похитил около 20 металлоконструкций весом более 5 тонн.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.