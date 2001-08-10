Сахалинца, выстрелившего три раза в голову земляку, будут судить за покушение на убийство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя г.Южно-Сахалинска в покушении на убийство, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области установлено, что 31-летний житель областного центра из мести решил убить земляка из травматического пистолета и попросил знакомого помочь ему.

В декабре 2019 года обвиняемые дождались потерпевшего около дома, а когда он походил к подъезду, один из них произвел три прицельных выстрела в область головы пострадавшего. Несмотря на полученные ранения, потерпевший оказал активное сопротивление, кроме того, не все выстрелы достигли цели.

Скрыться 31-летнему обвиняемому с места преступления помог соучастник, который также произвел выстрел в потерпевшего из травматического пистолета. Потерпевший с полученными телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

Обвиняемые скрылись с места происшествия, но в ходе расследования были установлены и задержаны.

Статья 105 УК РФ предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.