Сахалинца, выстрелившего три раза в голову земляку, будут судить за покушение на убийство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместителем прокурора Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя г.Южно-Сахалинска в покушении на убийство, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области установлено, что 31-летний житель областного центра из мести решил убить земляка из травматического пистолета и попросил знакомого помочь ему.
В декабре 2019 года обвиняемые дождались потерпевшего около дома, а когда он походил к подъезду, один из них произвел три прицельных выстрела в область головы пострадавшего. Несмотря на полученные ранения, потерпевший оказал активное сопротивление, кроме того, не все выстрелы достигли цели.
Скрыться 31-летнему обвиняемому с места преступления помог соучастник, который также произвел выстрел в потерпевшего из травматического пистолета. Потерпевший с полученными телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.
Обвиняемые скрылись с места происшествия, но в ходе расследования были установлены и задержаны.
Статья 105 УК РФ предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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