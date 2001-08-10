Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2021
Сегодня 14:25
72,72|85,99|66,91
В дни выборов в Южно-Сахалинске автобусы будут ходить по графику буднего дня
12:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка расплатилась за бытовую технику купюрой "банка приколов"

Сахалинка расплатилась за бытовую технику купюрой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу "Долинский" в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлена и задержана 33-летняя жительница села Быков, подозреваемая в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Полицейские выяснили, что гражданка, придя в один из магазинов по продаже бытовой техники, решила приобрести себе ценное имущество. Выбрав нужный товар, она проследовала на кассу. Пользуясь тем, что продавец сильно занята, злоумышленница расплатилась за вещь пятитысячной купюрой "банка приколов", после чего скрылась вместе с товаром.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?