Сахалинка расплатилась за бытовую технику купюрой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу "Долинский" в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлена и задержана 33-летняя жительница села Быков, подозреваемая в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Полицейские выяснили, что гражданка, придя в один из магазинов по продаже бытовой техники, решила приобрести себе ценное имущество. Выбрав нужный товар, она проследовала на кассу. Пользуясь тем, что продавец сильно занята, злоумышленница расплатилась за вещь пятитысячной купюрой "банка приколов", после чего скрылась вместе с товаром.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.