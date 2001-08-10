Сахалинец напоил случайного знакомого и обокрал его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина, который обвиняется в краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемый и его товарищ, находясь в Углегорске, познакомились с потерпевшим на улице. Разговорившись, мужчины решили вместе выпить и направились в магазин, где приобрели спиртное.
Употребив некоторое количество алкоголя, друг обвиняемого предложил поехать к нему в гости в Шахтерск, что они впоследствии и сделали. По приезду они приобрели еще спиртного и отправились домой к товарищу фигуранта, где употребили купленный алкоголь, все, кроме обвиняемого.
Потерпевший уснул, чем решил воспользоваться фигурант. Он знал, что у мужчины на карте имеются денежные средства, так как тот сам об этом рассказал, и решил их похитить. Злоумышленник достал кредитку из сумки потерпевшего, там же он нашел бумаги, на которых были написаны четырехзначные числа. Обвиняемый решил, что одно из них является пин-кодом от кредитки.
После этого он на такси направился в Углегорск в отделение банка, где попытался ввести указанные числа, но ни одно из них не подошло. Тогда фигурант решил вернуться домой к товарищу и узнать пин-код у потерпевшего. Находясь уже в квартире товарища, он обратился к потерпевшему и обманным путем узнал пароль от его кредитки. Тогда злоумышленник снова поехал в отделение банка и снял с карты 140 тысяч рублей.
Вернувшись назад, он положил кредитку обратно в сумку, разбудил потерпевшего и на такси отвез того в с. Ольховка, где высадил на остановке, после чего сам уехал в Южно-Сахалинск, где потратил деньги на личные нужды.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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