На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинской таможней и Управлением ФСБ РФ по Сахалинской области пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся контрабандой, хранением и распространением наркотических средств на территории Сахалинской области. В результате оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 8 кг синтетических наркотиков, стоимость которых на черном рынке превышает 50 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни.
- Сотрудники Сахалинской таможни и Управления Федеральной службы безопасности по Сахалинской области установили группу лиц из молодых людей в возрасте от 19 лет до 21 года, которые заказывали в сети интернет из КНР, а также на материковой части РФ синтетические наркотики, - рассказал заместитель начальника Сахалинской таможни Евгений Сульдимиров. - В июле-августе текущего года оперативники изъяли шесть международных отправлений с наркотическими средствами общим весом более пяти кг, которые шли крупной партией из Китая через Голландию для последующего сбыта на территории Сахалинской области.
При проведении дальнейших оперативных мероприятий в лесном массиве был обнаружен склад с синтетическими наркотиками весом около двух кг, предметы и материалы для их фасовки и упаковки с целью последующего распространения путем "закладок", а также пресечен ввоз еще одной посылки с синтетическими наркотиками весом около 1 кг, следовавшей на остров по территории РФ.
В результате проведенных сотрудниками двух ведомств оперативно-разыскных мероприятий, из незаконного оборота изъято более килограммов наркотиков, возбуждено 6 уголовных дел по статьям контрабанда наркотических средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору (ст. 229.1 УК РФ), 2 уголовных дела по фактах приобретения, хранения и покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ст. 228.1 УК РФ), 1 уголовное дело по факту хранения наркотических средств (ст. 228 УК РФ).
В отношении троих фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За контрабанду, хранение и сбыт наркотических средств предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование уголовных дел продолжается.
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