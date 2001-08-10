Тихоокеанское
информационное агентство
17 Февраля 2023
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Дорожная обстановка в Южно-Сахалинске на 17 февраля
10:46, | Новости политики Сахалина и Курил

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава города в ближайшее время проведет выездные встречи с жителями всех сел и планировочных районов городского округа. Также мероприятие в расширенном формате пройдет в Южно-Сахалинске.

            – В силу объективных причин — по большей части это была пандемия — в последние годы был определенный перерыв. Сейчас я принял решение — такие встречи возобновить. Для меня крайне важно живое и честное общение с людьми. Слушать и слышать наших жителей. Оперативно и адресно реагировать на поступающие сигналы, – отметил Сергей Надсадин.

            Сейчас, на этапе подготовки к встречам, важно собрать наиболее актуальные вопросы, которые волную жителей территорий. Свои обращения  южносахалинцы могут направлять в социальные сети мэра и администрации города. Каждый сигнал будет  принят в работу.

            Также, уже сегодня вечером по поручению мэра руководители ключевых структур администрации города проведут встречу с жителями Березняков. Начало  — в 18.15. Место проведения — отдел по управлению территорией Березняков (ул. Крайняя 8-а).

            Добавим, информация обо всех встречах мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с населением будет заранее размещена на официальном сайте администрации города, а также анонсирована в СМИ и социальных сетях муниципалитета.

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