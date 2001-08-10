Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для сахалинцев старше 70 лет сохранят право на льготный проезд в междугородних автобусах № 503. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, на прямую линию к губернатору Валерию Лимаренко обратилась сахалинка Любовь Афанасьевна. Она спросила, отменят ли с 1 декабря социальные билеты на автобус № 503 Александровск-Сахалинский - Тымовское для жителей старше 70 лет.

Мы проработаем этот вопрос совместно с министерством социальной защиты, чтобы сохранить право на льготный проезд для жителей старшего поколения, - сообщил Максим Жоголев.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в регионе сохранили все социальные программы.

Я держу этот вопрос на постоянном контроле, чтобы ни одна мера поддержки не пропала. Все социальные программы продолжают действовать для жителей Сахалина и Курил в полном объёме, - заявил Валерий Лимаренко.