Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается IV сезон Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике "Дальний Восток - Земля приключений". Жители Южно-Сахалинска могут попробовать себя в одной из шести номинаций.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, номинации такие: пешее путешествие, водное путешествие, зимнее путешествие, арктическое путешествие, тропы Победы и Гран-при.

Конкурс направлен на популяризацию уникальных природных достопримечательностей Дальнего Востока и Арктики России, поддержку любителей туризма и активного отдыха.

Для участия нужно снять короткометражный фильм до 8 минут о своём путешествии на Дальний Восток или в Арктику. Работы принимают до 15 января 2027 года на сайте проекта путешественникдв.рф.

Фильм должен содержать голосовое сопровождение и присутствие участника в кадре, а также титры с обязательным указанием наименования работы и названия туристической местности.

К участию приглашают жителей России и Республики Беларусь - путешественников, профессионалов и любителей, занимающихся активным отдыхом, экспедициями и экстремальными видами туризма. Главный приз в номинации "Гран-при" составляет 3 миллиона рублей.