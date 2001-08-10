Более 15 км автодорог модернизируют на Сахалине по нацпроекту до конца года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ноябре и декабре на Сахалине отремонтируют 15,8 км региональных и местных автодорог. Работы идут при поддержке президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни", пишет astv.ru.
Уже завершены участки трасс Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск и Лиственничное - Охотское, а также проспект Мира в северной части Южно-Сахалинска. В ближайшее время сдадут отрезки автодорог Тымовское - Александровск-Сахалинский и Южно-Сахалинск - Корсаков.
На региональной сети до конца года приведут к нормативу 14,6 км, на местных дорогах работы уже завершили: осенью после капремонта сдали 1,2 км проспекта Мира.
На трассе Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск заасфальтировали 4 км в границах села Калинино, отремонтировали мосты через реки Правда и Новосёлка. Между сёлами Айнское и Медвежье уложили более 9 км асфальта, полностью объект протяжённостью 33,7 км завершат в 2027 году.
На автодороге Лиственничное - Охотское завершён капремонт моста через Христофоровку: аварийное сооружение заменили водопропускной трубой.
На трассе Тымовское - Александровск-Сахалинский заасфальтировали 4,1 км от села Арково. Сдать объект планируют до конца года.
В областном центре завершают расширение двух участков дороги Южно-Сахалинск - Корсаков. На отрезке от "Бубль Гума" до ресторана "Генерал" протяжённостью 6 км асфальтирование и обустройство выполнены, ввод планируется до конца года. На участке от "Генерала" до УТЦ "Восток" расширение завершено, в 2027 году капитально отремонтируют мост через Христофоровку.
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