Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ноябре и декабре на Сахалине отремонтируют 15,8 км региональных и местных автодорог. Работы идут при поддержке президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни", пишет astv.ru.

Уже завершены участки трасс Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск и Лиственничное - Охотское, а также проспект Мира в северной части Южно-Сахалинска. В ближайшее время сдадут отрезки автодорог Тымовское - Александровск-Сахалинский и Южно-Сахалинск - Корсаков.

На региональной сети до конца года приведут к нормативу 14,6 км, на местных дорогах работы уже завершили: осенью после капремонта сдали 1,2 км проспекта Мира.

На трассе Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск заасфальтировали 4 км в границах села Калинино, отремонтировали мосты через реки Правда и Новосёлка. Между сёлами Айнское и Медвежье уложили более 9 км асфальта, полностью объект протяжённостью 33,7 км завершат в 2027 году.

На автодороге Лиственничное - Охотское завершён капремонт моста через Христофоровку: аварийное сооружение заменили водопропускной трубой.

На трассе Тымовское - Александровск-Сахалинский заасфальтировали 4,1 км от села Арково. Сдать объект планируют до конца года.

В областном центре завершают расширение двух участков дороги Южно-Сахалинск - Корсаков. На отрезке от "Бубль Гума" до ресторана "Генерал" протяжённостью 6 км асфальтирование и обустройство выполнены, ввод планируется до конца года. На участке от "Генерала" до УТЦ "Восток" расширение завершено, в 2027 году капитально отремонтируют мост через Христофоровку.