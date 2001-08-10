Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелковых подразделений гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине отрабатывают тактику ведения боя в составе боевых двоек.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, на полигоне «Троицкий» с военнослужащими проводятся занятия по отработке тактики ведения боя в составе боевых двоек. Мероприятия организованы в рамках плановой боевой подготовки.

В ходе занятий военнослужащие отрабатывают передвижение боевой группы с учётом рельефа местности и расположения зданий и строений, в которых предположительно может находиться условный противник. После этого каждый элемент боя отрабатывается отдельно.

Особое внимание уделяется тому, чтобы во время работы боевой двойки каждый военнослужащий чётко знал свою задачу, контролировал свой сектор обстрела, а также слушал и прикрывал товарища.

Кроме того, на полигоне «Троицкий» военнослужащие отрабатывают преодоление участков открытой местности под воздействием беспилотников «противника». Для отработки навыков уничтожения вражеских дронов сахалинские бойцы подготовили учебную точку для стендовой стрельбы.