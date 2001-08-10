Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа «Троицкий» продолжаются плановые занятия по огневой подготовке с военнослужащими, заключившими контракты с Минобороны России.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, бойцы осваивают навыки ведения огня из 7,62-мм пулемёта Калашникова. Сначала каждый военнослужащий досконально изучает устройство пулемёта и его тактико-технические характеристики. После теоретической части личный состав отрабатывает нормативы по неполной разборке и сборке оружия, а также по снаряжению магазинов патронами.

Практические стрельбы проходят под руководством опытных офицеров и инструкторов – участников специальной военной операции, которые передают сахалинским мотострелкам боевой опыт, полученный при выполнении реальных боевых задач.

Огонь ведётся из различных положений – как с места, так и в движении. Особое внимание уделяется тактике перемещения на поле боя: военнослужащие учатся грамотно использовать рельеф местности, фрагменты зданий и другие естественные и искусственные укрытия для скрытного передвижения и занятия огневых рубежей.

Вне зависимости от воинской должности каждый военнослужащий гвардейского армейского корпуса ВВО проходит обучение стрельбе из этого вида вооружения.