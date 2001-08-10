Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года «РВК-Сахалин» добыл и подал южносахалинцам более 16 миллионов кубометров чистой воды. Если представить это количество чем-то измеримым, то такой объём заполнил бы 6600 олимпийских бассейнов. В пересчёте на день Южно-Сахалинск ежедневно «выпивает» около 20 таких бассейнов.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе «РВК-Сахалин», в островной столице действует более 20 водозаборов, и большинство из них – подземные. Воду поднимают на поверхность через скважины. Их глубина составляет не менее 100 метров, а в определённых случаях и больше – в зависимости от глубины залегания водоносных горизонтов в конкретной локации. После поднятия воды на поверхность специалисты очищают и обеззараживают её, проверяют качество и направляют в распределительную сеть.

Главный инженер «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский отметил: «Вода – ресурс, который не появляется в кране сам по себе, его нужно добыть, потом очистить, обеззаразить и по многокилометровой цепочке труб доставить потребителю. Наша задача – чтобы на каждом этапе этого пути вода оставалась чистой и безопасной. Контроль ведётся круглосуточно, по десяткам показателей».

Интересно, что зимой воды добывается больше, чем летом: 69 тысяч кубометров в сутки в холодное время года против 53 тысяч кубометров в сутки в тёплые месяцы. Это связано с ростом зимнего водопотребления: жители проводят дома больше времени, что требует от сетей дополнительного увеличения запаса воды и стабильного давления. Кроме того, значительный объём воды подаётся на южно-сахалинскую ТЭЦ-1, вода там нагревается и подаётся в дома горожан в виде отопления и горячей воды.

Начальник производственного отдела «РВК-Сахалин» Татьяна Задворина рассказала: «Воду необходимо не только добыть, но и вернуть природе после использования человеком такой же чистой, какой её взяли из источника. Так обеспечивается экологичность водного коммунального хозяйства. За девять месяцев 2026 года на очистных сооружениях канализации „РВК-Сахалин“ очищено 623,4 тысячи кубометров стоков, ещё 19,5 миллиона кубометров передано на очистку МКП „Городской водоканал“. Всего через системы водоотведения города за этот период прошло около 20,1 миллиона кубометров сточных вод. Для очистки применяются самые современные и безопасные для экологии технологии».

Сегодня работу систем жизнеобеспечения Южно-Сахалинска обеспечивают 23 водозабора, 25 водонасосных станций, семь очистных сооружений канализации и 23 канализационные насосные станции.

Генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский подчеркнул: «За каждым открытым краном стоит работа большой команды, которая трудится круглосуточно. Город растёт, появляются новые микрорайоны, и наша задача – чтобы качество и надёжность водоснабжения и водоотведения поспевали за этим ростом. Мы внедряем самые современные технологии, ведь чистая вода – незаменимый элемент комфортной жизни».