Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Записаться на диспансеризацию жители Южно-Сахалинска могут по телефону единой сервисной службы 1-300 или через портал «Госуслуги». Обследование доступно в поликлиниках городского округа и фельдшерско-акушерских пунктах.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, по мнению врачей, множество заболеваний удаётся предотвратить, если выявить их на раннем этапе. Один из способов такой профилактики – диспансеризация, важная составляющая национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Диспансеризация рекомендована всем гражданам старше 18 лет. Для людей от 18 до 39 лет её проводят раз в три года, при этом ежегодный профилактический медицинский осмотр остаётся обязательным. Жителям старше 40 лет диспансеризация показана ежегодно.

Первый этап обследования включает анкетирование, антропометрию (измерение роста, веса и расчёт индекса массы тела), а также базовые скрининговые исследования: анализ крови на уровень холестерина и глюкозы, флюорографию и другие процедуры. По результатам осмотра терапевт определяет группу здоровья и при необходимости направляет пациента на второй, более углублённый этап, который может включать дополнительные исследования и консультации узких специалистов.

Регулярные медицинские обследования – простой, бесплатный и эффективный способ сохранить здоровье. Они помогают выявить на ранних стадиях такие распространённые заболевания, как сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет и онкологические заболевания.

Коллективы государственных учреждений города могут пройти диспансеризацию организованно. Для согласования графика необходимо обратиться в департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска по телефону 300-596 в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.