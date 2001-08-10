Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», на территории Южно-Сахалинска утром 19 ноября ожидаются сильные (7–19 мм), местами очень сильные осадки (20 мм и более за 12 часов) и гололёд.

Все дорожные и коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб: 112.