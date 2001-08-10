Кадровый центр Сахалина помог найти работу каждому третьему участнику открытых отборов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года после встреч с работодателями работу нашли 108 жителей Сахалинской области. Всего Кадровые центры провели 117 открытых отборов, которые собрали 298 соискателей и 125 работодателей.

Директор Кадрового центра Елена Савельева отметила: «Перед открытым отбором мы помогаем соискателям разобраться в требованиях работодателей и продумать, как лучше рассказать о своём опыте. Так человеку проще показать свои сильные стороны и увереннее чувствовать себя на собеседовании».

Кадровые консультанты также работают с предприятиями: помогают найти кандидатов с нужной квалификацией и организуют встречи. За один день представители компаний могут пообщаться с несколькими соискателями и оценить их профессиональные навыки.

Открытые отборы проходят в Кадровых центрах и на предприятиях региона. Выездной формат позволяет участникам увидеть рабочее место, оценить условия труда и понять, подходит ли им вакансия.

Тем, кто ищет работу или хочет сменить профессию, предлагают обратиться в ближайший Кадровый центр. Там расскажут о предстоящих мероприятиях и помогут выбрать подходящие вакансии. Все услуги бесплатные.