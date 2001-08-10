Тихоокеанское
информационное агентство
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14:25, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске будущие полицейские поздравили тех, кто уже стоит на страже порядка

В Поронайске будущие полицейские поздравили тех, кто уже стоит на страже порядка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Есть моменты, когда слова благодарности звучат особенно искренне. И один из них произошёл на праздничном концерте, посвящённом Дню сотрудника органов внутренних дел России.

На сцену строем вышли кадеты школы № 1, чтобы поздравить действующих сотрудников полиции.

Ребята исполнили песню «Ваша честь», подарив зрителям не просто музыкальный номер, а настоящий момент единения поколений.

В зале звучали аплодисменты, а выступление юных кадетов стало одним из самых трогательных эпизодов праздника.

Сегодня они только делают первые шаги к будущей профессии, а перед ними — люди, для которых служба и защита правопорядка уже стали делом жизни.

Именно так рождается преемственность поколений – через уважение, личный пример и желание быть достойными тех, кто служит сегодня.

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