"Маяки Сахалина" планируют поддержать студенческие проекты водородного полигона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собрание попечительского совета Фонда «Маяки Сахалина» прошло 30 октября в Южно-Сахалинске. В мероприятии приняли участие Торгово-промышленная палата Сахалинской области, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», члены попечительского и наблюдательного совета фонда. Обсудили вопросы повестки и наметили планы по корректировке программы развития.

Как рассказали ТИА «Острова» в Фонде «Маяки Сахалина», среди организационной повестки – предстоящий визит в Сахалинскую область генерального директора Благотворительного фонда Владимира Потанина, сопредседателя Рабочей группы открытого соглашения о поддержке эндаумент-финансирования в ДФО и АЗРФ Оксаны Орачевой. Планируется обсудить повестку открытого соглашения и его инструменты.

Итогами образовательной программы «Управление креативной экономикой» поделился директор департамента развития территорий КРДВ, член попечительского совета фонда Вячеслав Завалин. Он поблагодарил «Маяки» за вовлечение в организационную часть и отметил желание субъектов креативных индустрий использовать инфраструктуру «Маяков» для создания собственных целевых капиталов.

В процессе обсуждения актуальной версии программы «Маяки 2030» руководитель направления развития территорий Валерий Гончаров поделился результатами посещения инжинирингового центра водородной энергетики Восточного водородного полигона в Южно-Сахалинске и предложил интегрировать в программу фонда поддержку центра. Срок реализации проекта – 2027–2030 годы с перспективой дальнейшего развития.

Учредитель фонда, президент ТПП Сахалинской области Галина Дзюба считает, что реализовать подобный интеграционный проект можно в форме отдельного целевого капитала «Маяков», доход от которого мог бы гарантировать поддержку не менее 10 студенческих проектов инжинирингового центра ежегодно. Инвестиционный доход формирует базу имущественной поддержки. Ежегодно в рамках сахалинского энергетического форума его будут распределять среди проектов, достойных поддержки. Валерий Гончаров обратил внимание на необходимость сформировать экспертный совет по распределению капитала в сфере инноваций и водородной энергетики.

Исполнительный директор ФЦК «Маяки Сахалина» Наталья Журавлёва обратила внимание, что программа развития – живой и подвижный документ. Поэтому предложения, высказанные на собрании членами попечительского совета и правления, могут сделать её более сфокусированной на территории и её перспективных задачах. Она напомнила, что Сахалинский государственный университет вошёл в число победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ на создание инжиниринговых центров по приоритетным направлениям научно-технологического развития и ведёт переговоры с Фондом о совместной работе.

Руководитель направления по работе с институциональными клиентами «ВИМ-Инвестиции» (входит в группу ВТБ) Николай Персиянов и член попечительского совета «Маяков» Софья Дынникова проработали вопрос по прохождению скорринг-процедуры со стороны Фонда. «Разумеется, итоговое решение по выбору управляющей компании останется за Фондом, но изучить предложения рынка для построения устойчивых партнёрств – важная задача попечительского совета», - отметила Дынникова.