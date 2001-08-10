МТС признана лидером по LTE-покрытию трасс на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ, - Компания МТС лидирует по покрытию мобильным интернетом стандарта LTE федеральных и региональных автомобильных трасс Сахалинской области среди операторов «большой четверки». Такие данные приведены в независимом исследовании ИАА TelecomDaily.

По данным аналитиков агентства TelecomDaily, МТС продемонстрировала наибольшую протяженность участков с устойчивым уровнем покрытия LTE - 84,3%. Этот показатель на 8,3% выше, чем у ближайшего конкурента.

Маршрут включал три федеральные автомобильные трассы: А-393 Южно-Сахалинск – Оха, А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков и А-392 Южно-Сахалинск – Холмск. Кроме того, измерения проводились на трех региональных направлениях: Южно-Сахалинск – Охотское, Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск и Тымовское – Александровск-Сахалинский.

На основных федеральных и региональных автомобильных трассах Сахалина протяженность участков с устойчивым уровнем сигнала LTE в сетях четырех федеральных сотовых операторов составила в среднем 71,3%. На участки со слабым сигналом пришлось 23,8%. На участки, где покрытие не зафиксировано, – 4,9%.

«Сахалин - крупнейший российский остров отличается значительной протяженностью автомобильных маршрутов и неравномерным распределением населения. Поэтому наличие качественной мобильной связи для автомобилистов - вопрос элементарной безопасности. МТС комплексно развивает телеком-инфраструктуру во всех районах Сахалинской области, уделяя повышенное внимание обеспечению связью ключевых автодорог. Так, только осенью 2026 года мы запустили LTE в ряде малых населенных пунктах, расположенных у востребованных трасс, что позволило обеспечить мобильным интернетом крупные участки автодорог Южно-Сахалинск-Оха, Пригородное-Озерское, Невельск-Шахтерск», - рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.