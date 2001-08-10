Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2026
Сейчас 23:25
80,49|90,09
Участок региональной автодороги в Углегорском районе перекроют 30 октября
17:52, | Новости общества Сахалина и Курил

У берегов Итурупа ожидается сильное волнение моря

У берегов Итурупа ожидается сильное волнение моря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У берегов Итурупа ожидается сильное волнение моря. Вечером 28 октября у охотоморского побережья острова прогнозируются волны высотой 4 метра и более.

Как сообщили ТИА "Острова" в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, явление сохранится до утра 29 октября.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям указанного района держаться на безопасном расстоянии от моря.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?