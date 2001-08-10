Дорожные службы Южно-Сахалинска готовятся к зиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске оценили готовность специализированной техники к содержанию улично-дорожной сети в зимний период. Выездную проверку на производственной базе ключевого муниципального предприятия - завода имени М.А. Федотова - провёл первый вице-мэр Андрей Ковальчук.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, руководители профильных структур администрации и подрядных организаций доложили об укомплектованности автопарка и персонала.
Всего на зимнем содержании южно-сахалинских дорог будет задействовано порядка трёхсот единиц специализированной техники. Около двухсот машин предоставит завод имени Федотова, остальной объём обеспечат другие подрядчики, с которыми у департамента дорожного хозяйства и благоустройства также заключены контракты.
Все профильные службы отчитались о завершении подготовительных работ. Машины проверены и ждут своего часа. Отдельное внимание уделено противогололёдным материалам: поставки идут строго по графику. Дорожные службы к прохождению осенне-зимнего сезона полностью готовы, никаких рисков здесь нет, - подчеркнул первый вице-мэр.
На заводе имени Федотова завершают сезонное переоборудование автопарка. На комбинированные дорожные машины и тракторы установили зимние отвалы, шнекороторные комплексы и необходимое навесное оборудование.
Как рассказал главный механик предприятия Алесь Моисеенко, наряду с тяжёлыми машинами на улицы города выйдет компактная спецтехника для оперативной расчистки тротуаров и пешеходных зон. Все возможные сценарии прохождения снежных циклонов детально отработаны. Так, с началом метелей дорожники традиционно переходят на усиленный круглосуточный график работы с открытием ночных смен. В Южно-Сахалинске действуют строгие регламенты и утверждённые стандарты зимней уборки улично-дорожной сети, изучать и перенимать передовой опыт применения которых регулярно приезжают специалисты дорожной отрасли из других регионов страны.
Работники предприятия отмечают, что вся тяжёлая снегоуборочная техника прошла техническое обслуживание и готова к любым капризам островной погоды.
На роторной технике работаю уже год. Машина комфортная, тёплая и маневренная, отлично справляется с уборкой там, где установлены барьерные ограждения. Получаю наряд, выезжаю на маршрут и иду с выбросом снега. Когда метель стихает, а тяжёлая техника уже прошла основные участки, выходим расширять пешеходные зоны, чтобы горожанам было удобно и свободно ходить, - рассказал тракторист завода Сергей Гаранькин.
Роторы полностью проверены, масла и фильтры заменены. Мы работаем и на перекидку снежных масс на расстояние, и на погрузку в самосвалы для вывоза на снежные полигоны. Конечно, в сильную пургу и нулевую видимость трудиться непросто, но справляемся с любыми задачами. Смена в метель пролетает незаметно, - поделился оператор фронтального погрузчика и шнекоротора Константин Бесфамильный.
Добавим, бесперебойная работа дорожного комплекса, безопасность автомобилистов и комфорт пешеходов в зимний период находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Качественное содержание улиц и оперативная ликвидация последствий циклонов - важнейшая составляющая комфортной и безопасной городской среды.
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