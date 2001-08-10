Тихоокеанское
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12:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Россияне стали чаще планировать поездки по стране ради культурной программы

Россияне стали чаще планировать поездки по стране ради культурной программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более половины опрошенных жителей крупных городов России (56%) за последний год совершили одну-две поездки с культурной программой, а 79% планируют новое путешествие по стране в ближайшие полгода. Такие данные приводит ВТБ по результатам октябрьского опроса 1500 россиян о предпочтениях в культурном туризме.

Около половины путешественников выбирают город без привязки к конкретным событиям, а треть отправляется в поездку ради компании. Почти каждый третий опрошенный (32%) ориентируется на яркие мероприятия — выставки, спортивные события, фестивали и городские праздники, а 18% путешествуют ради местной кухни. Интересы заметно различаются по регионам: например, жители Южного округа чаще других называют компанию важным фактором поездки (37%), а музыкальные фестивали особенно популярны на Северном Кавказе (20%).

Самый распространённый формат знакомства с городом — прогулки и обзорные экскурсии, их выбирают 66% опрошенных. Больше половины путешественников (55%) выезжают за пределы города, 41% посещают рынки и рестораны местной кухни, 38% — музеи и выставки, 21% — театры и концерты. Главным впечатлением от поездки 37% респондентов называют атмосферу города и прогулки, ещё 19% — природу и виды.

В ближайшие полгода путешествие по России планируют 79% опрошенных. Среди самых популярных направлений — Санкт-Петербург (20%), Иркутск с Байкалом и Калининград (по 12%), а также города Золотого кольца (11%). Больше половины опрошенных хотели бы отправиться в культурную поездку и за рубеж, в том числе в Пекин и Шанхай (26%), Минск (13%) и Стамбул (10%).

«Путешествие сегодня – это не только смена города, но и возможность открыть для себя его культуру. Особенно ценно, что у молодых россиян есть инструмент, который делает такие впечатления доступнее. Например, Пушкинская карта позволяет наполнить поездку яркими событиями и посетить музеи, театры, филармонии, выставки и концерты за счет государства», – отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

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