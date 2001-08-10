Россияне стали чаще планировать поездки по стране ради культурной программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более половины опрошенных жителей крупных городов России (56%) за последний год совершили одну-две поездки с культурной программой, а 79% планируют новое путешествие по стране в ближайшие полгода. Такие данные приводит ВТБ по результатам октябрьского опроса 1500 россиян о предпочтениях в культурном туризме.

Около половины путешественников выбирают город без привязки к конкретным событиям, а треть отправляется в поездку ради компании. Почти каждый третий опрошенный (32%) ориентируется на яркие мероприятия — выставки, спортивные события, фестивали и городские праздники, а 18% путешествуют ради местной кухни. Интересы заметно различаются по регионам: например, жители Южного округа чаще других называют компанию важным фактором поездки (37%), а музыкальные фестивали особенно популярны на Северном Кавказе (20%).

Самый распространённый формат знакомства с городом — прогулки и обзорные экскурсии, их выбирают 66% опрошенных. Больше половины путешественников (55%) выезжают за пределы города, 41% посещают рынки и рестораны местной кухни, 38% — музеи и выставки, 21% — театры и концерты. Главным впечатлением от поездки 37% респондентов называют атмосферу города и прогулки, ещё 19% — природу и виды.

В ближайшие полгода путешествие по России планируют 79% опрошенных. Среди самых популярных направлений — Санкт-Петербург (20%), Иркутск с Байкалом и Калининград (по 12%), а также города Золотого кольца (11%). Больше половины опрошенных хотели бы отправиться в культурную поездку и за рубеж, в том числе в Пекин и Шанхай (26%), Минск (13%) и Стамбул (10%).

«Путешествие сегодня – это не только смена города, но и возможность открыть для себя его культуру. Особенно ценно, что у молодых россиян есть инструмент, который делает такие впечатления доступнее. Например, Пушкинская карта позволяет наполнить поездку яркими событиями и посетить музеи, театры, филармонии, выставки и концерты за счет государства», – отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.